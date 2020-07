Tennis

Tennis : Quand Djokovic est incité à participer à l’US Open !

Publié le 18 juillet 2020 à 23h35 par La rédaction

L’ancienne numéro 1 mondiale Chris Evert conseille Novak Djokovic de se rendre à l’US Open cet été pour battre le record de Grands Chelem.

Après plusieurs mois d’arrêt, le monde du tennis repart petit à petit. Mais pour le moment, seuls les tournois d’exhibitions ont lieu, à l’image du tournoi de Berlin, organisé avec des précautions sanitaires. Les Grands Chelem se dérouleront cet été, avec notamment l’US Open puis Roland-Garros à la rentrée. Pour participer au tournoi américain, Novak Djokovic aurait exigé d’être dispensé d’une quatorzaine à son retour en Europe. Sa présence aux Etats-Unis est donc pour le moment toujours incertaine. Mais une ancienne championne pousse le numéro un mondial à se rendre aux USA cet été…

« S’il veut le record de Grands Chelem… »