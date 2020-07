Tennis

Tennis : Federer, Nadal, Serena Williams... Le rêve d’Andy Murray !

Publié le 30 juillet 2020 à 9h35 par La rédaction

A l’image du souhait de Roger Federer de réunir les circuits ATP et WTA, Andy Murray souhaite voir plus d’événements mixtes. Le joueur écossais rêve de voir Serena Williams et le Maestro sur le même court !

« Je me demandais juste… suis-je le seul à penser que le moment est venu pour le tennis masculin et féminin de s'unir et de se regrouper ? » a expliqué Roger Federer il y a plusieurs semaines. Le tennisman suisse souhaite réunir les organisations du circuit ATP et WTA. Andy Murray a soutenu cette belle idée et pense déjà à voir Serena Williams et Roger Federer ou encore Rafael Nadal et les meilleurs joueuses du circuit WTA sur le même terrain !

« Mettre Serena Williams et Roger Federer sur le même terrain, c’est absolument génial pour notre sport. »