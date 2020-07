Tennis

Tennis : Cette annonce hallucinante sur la fin de carrière de Rafael Nadal !

Publié le 29 juillet 2020 à 18h35 par La rédaction

A 34 ans, Rafael Nadal se rapproche doucement mais surement de ranger définitivement sa raquette. Ce journaliste espagnol a dévoilé que le Nadal quittera le circuit avant 2024 !

Avec 12 Roland-Garros, 4 US Open, 2 Wimbledon et un titre de l’Open d’Australie, Rafael Nadal possède un des palmarès les plus doré de l’histoire du tennis. Le joueur espagnole est toutefois plus proche de la fin que du début. Alors que la fin de carrière de Roger Federer est sur toutes les lèvres, Rafael Nadal pourrait aussi ranger sa raquette définitivement dans les prochaines années. C’est en tout cas ce qu’a expliqué un journaliste espagnol.

« La fin est proche »