Tennis : Rafael Nadal annonce la couleur pour la reprise !

Publié le 26 juillet 2020 à 10h35 par T.M.

Petit à petit, la reprise de la saison de tennis se rapproche. Un moment pour lequel Rafael Nadal se prépare.

Avec l’épidémie de coronavirus, la saison de tennis a également dû se mettre à l’arrêt pendant de très longues semaines. Désormais, tout le monde attend la reprise du circuit afin de revoir les plus grandes stars sur les courts. Cela devrait ainsi intervenir dans les prochaines semaines. En attendant, chacun essaye de retrouver le niveau et se préparer à cette reprise de la compétition. C’est notamment le cas de Rafael Nadal. Alors que l’Espagnol a dû faire avec plusieurs soucis physiques par le passé, il doit faire attention à son corps. De son côté, Nadal fait ainsi tout pour être au maximum une fois le re-start prononcé.

« Je travaille dur pour essayer de préparer mon corps et d’être compétitif »