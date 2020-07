Tennis

Tennis : Rafael Nadal dévoile l'un de ses secrets !

Publié le 25 juillet 2020 à 12h35 par La rédaction

En partie connu pour son mental d’acier, Rafael Nadal a expliqué ne pas avoir d’inspiration. Sa passion viendrait en fait de son oncle et de tout son amour pour le tennis.

Si Rafael Nadal est aujourd’hui l'un des plus grands joueurs de l’histoire du tennis par son niveau de jeu et son palmarès très doré, l’actuel numéro 2 mondial au circuit ATP est aussi réputé pour son mental et sa grande motivation. Mais d’où vient la passion et la hargne systématique de Nadal lorsqu’il rentre sur un court ? S’inspire-t-il d’un ancien joueur ? Le tennisman espagnol a répondu à ces questions.

Amoureux du sport mais pas d’un joueur....