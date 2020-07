Tennis

Tennis : Ce nouveau coup de gueule sur la Coupe Davis !

Publié le 24 juillet 2020 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 24 juillet 2020 à 20h38

Alors que la nouvelle formule de la Coupe Davis n’a pas manqué de créer la polémique une fois adoptée, l’un des candidats à la présidence de la FFT, Gilles Moretton, s’est exprimé concernant la compétition. Et ce dernier ne semble pas non plus convaincu par la nouvelle formule.

La Coupe Davis fait finalement beaucoup parler d’elle depuis l’adoption de la nouvelle formule. Annulée pour cette année 2020, la compétition a abandonné le format des matchs à domicile et à l’extérieur pour se dérouler dans un pays fixe. Une formule qui n’a pas manqué de faire réagir, notamment un certain Nicolas Mahut, qui a profité d’une interview pour lancer quelques piques à Gérard Piqué, à l'initiative de ce changement, et les défenseurs de cette réforme. Et l’un des candidats à la présidence de la FFT, Gilles Moretton, est lui aussi monté au créneau…

« Nous devions nous battre »