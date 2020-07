Tennis

Tennis : Dopage, suspension... Sharapova raconte sa descente aux enfers !

Publié le 23 juillet 2020 à 11h35 par A.D.

Controlée positive au meldonium en mars 2016, Maria Sharapova a été suspendue de longs mois pour dopage. La Russe est revenu sur cet épisode et s'est livré sur son calvaire.

Maria Sharapova n'a pas oublié son pire cauchemar en carrière. Au mois de mars 2016, la Russe a été testée positive au meldonium. Résultat, Maria Sharapova a été suspendue pendant plusieurs mois pour dopage. Après avoir purgée sa peine, la jeune retraitée est revenu sur les courts, mais n'a jamais pu retrouver son meilleur niveau. Lors d'un entretien accordé à l'émission Vamos de Movistar+ , Maria Sharapova a décrit comment elle avait vécu cette mauvaise passe.

«L’ITF a insisté pour que je cache le fait que je prenais du meldonium»