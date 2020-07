Tennis

Tennis : Cette énorme sortie sur l’organisation de l'US Open !

Publié le 21 juillet 2020 à 11h35 par La rédaction mis à jour le 21 juillet 2020 à 11h38

Très critiquée pour avoir évoqué une potentiellement organisation de l’US Open dans les prochaines semaines, l’organisation américaine s’est aujourd’hui défendue et a assuré un bon déroulement de la compétition !

Dans quelques jours, la NBA rouvrira ses portes après de longs mois d’arrêt. La reprise est aussi à l’ordre du jour dans les réunions des instances mondiales de tennis. Si plusieurs tournois d’exhibitions ont eu lieu comme l’Adria Tour, les Grands Chelem avec notamment l’US Open en première ligne, pourraient vite faire leur retour dans les prochaines semaines. Une décision qui a fait énormément de bruits au vu de la situation sanitaire toujours aussi alarmante aux Etats-Unis. Dans ce contexte, un des dirigeant de la fédération américaine a rassuré les joueurs et joueuses des circuits ATP et WTA quant à la bonne tenue de la compétition.

« Nous avons le feu vert ! »