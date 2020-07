Tennis

Tennis : McEnroe prend position pour l'US Open !

Publié le 27 juillet 2020 à 18h35 par La rédaction

Alors que l'organisation de l’US Open est toujours incertaine à cause du Covid-19, John McEnroe a fait une déclaration forte sur le déroulement de la compétition.

L’US Open va-t-il finalement avoir lieu ? C’est toute la question alors que l’épidémie de Covid-19 ne faiblit pas aux États-Unis. Tandis que les représentants du tournoi américain ont annoncé récemment que l’US Open était maintenu avec un « feu vert » , l’avenir du tournoi semble de nouveau incertain avec le retour à la hausse du nombre de cas de l'autre côté de l'Atlantique. La polémique de l’Adria Tour, tournoi organisé par Novak Djokovic, a bien évidemment de quoi faire réfléchir les organisateurs du Grand Chelem. Interrogé sur la tenue de l'US Open, John McEnroe, ancien numéro 1 mondial, a livré son regard.

« Je pense que le tournoi aura lieu »