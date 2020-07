Tennis

Tennis : Andy Murray se prononce sur sa participation à l’US Open !

Publié le 26 juillet 2020 à 19h35 par La rédaction

La tenure de l'évènement ayant longtemps été incertaine, l’US Open finira par se dérouler du 31 août au 13 septembre. Si plusieurs grands noms du circuit ATP affichent leur scepticisme quant à leur participation à la compétition, Andy Murray affirme qu’il se prépare pour disputer le tournoi…

Andy Murray continue d’afficher ses ambitions pour la reprise. Pendant un temps incertain en raison du Covid-19, l’US Open se déroulera finalement du 31 août au 13 septembre. Un tournoi qui continue de faire débat, notamment auprès des grands joueurs du circuit ATP, qui pourraient être prêts à zapper le Grand Chelem pour jouer Roland-Garros. Cependant, Andy Murray se tient prêt à disputer l’US Open…

« Je m’entraîne pour être prêt pour l’US Open »