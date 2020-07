Tennis

Tennis : Ce fort constat sur le plus grand atout de Novak Djokovic !

Publié le 29 juillet 2020 à 13h35 par La rédaction

Novak Djokovic possède sans aucun doute la meilleure défense du circuit ATP. Joao Sousa, qui n’a jamais réussi à remporter un seul set en 6 rencontres face au Serbe, parle d’un « mur » !

Avec 5 Wimbledon, 8 Open d’Australie, 3 US Open ou encore un titre de Roland-Garros, Novak Djokovic a un palmarès très doré. L’actuel numéro un mondial est sans aucun doute l’un des plus grands joueurs de l’histoire du tennis. Connu pour son mental d’acier ou encore ses véritables coups de génie, le Serbe possède aussi la meilleure défense du circuit. Capable de jouer à 3 mètres de sa ligne, Djokovic est redoutable et peut devenir un mur infranchissable dans les grands rendez-vous. Un des joueurs du circuit en parle d’ailleurs très bien.

« C’est comme jouer contre un mur, c’est incroyable. »