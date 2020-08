Tennis

Tennis : Djokovic, Nadal, Federer… L'hommage de Dominic Thiem !

Publié le 4 août 2020 à 19h35 par La rédaction

Considéré comme le futur numéro 1 à l’avenir, Dominic Thiem a tenu à rendre hommage au Big 3 composé de Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic.

Actuellement classé numéro 3 dans le classement ATP, Dominic Thiem est promis à un bel avenir. Le joueur autrichien âgé de 26 ans peut prétendre à devenir numéro 1 à l’avenir après le déclin dans les prochaines années du Big 3 constitué de Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. Avec 56 titres de Grand Chelem à eux trois, ses joueurs sont ainsi appelés le Big 3 car ils se partagent depuis des années les trophées aux dépens de la nouvelle génération emmenée par Dominic Thiem. Ce dernier a néanmoins tenu à rendre un grand hommage à ses trois joueurs présents depuis des années dans le tennis…

« Ces trois gars ont donné au tennis une nouvelle dimension »