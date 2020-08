Tennis

Tennis : US Open, Roland-Garros… Andy Murray met en garde l’ATP !

Publié le 4 août 2020 à 16h35 par La rédaction

Alors que l’ATP se pose toujours beaucoup de questions quant aux règles sanitaires à mettre en place lors des différents tournois pour la reprise du circuit, Andy Murray a tenu à mettre en garde le monde du tennis, notamment en ce qui concerne l’US Open et Roland-Garros.

Andy Murray s’inquiète. Suite à la pandémie de Covid-19, le monde du tennis s’est mis à l’arrêt, comme beaucoup d’autres sports. Un calendrier de reprise avait été dévoilé par l’ATP, qui prévoit donc la tenue de l’US Open du 31 oût et 13 septembre, et celle de Roland-Garros du 27 septembre au 11 octobre. Cependant, avec les différentes règles sanitaires à respecter, et notamment de potentielles période de quarantaine, cela pourrait devenir rapidement compliqué pour les joueurs d’enchaîner les tournois…

« Cela ne fonctionnera pas »