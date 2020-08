Tennis

Tennis : US Open, Calendrier… Andy Murray s’inquiète !

Publié le 4 août 2020 à 14h35 par La rédaction

Alors que l’ATP s’interroge toujours sur la reprise du circuit masculin, Andy Murray semble s’inquiéter sur les conditions et les règles mises en place pour respecter la santé des joueurs entre les tournois. Et le Britannique semble notamment se poser des questions sur l’US Open et sur le calendrier…

Andy Murray demande des précisions. Alors que l’ATP s’interroge sur les modalités de reprise du circuit masculin et que le doute plane dans l’esprit de plusieurs joueurs quant à leur participation aux différents tournois qui se succéderont à la reprise, le Britannique semble également s’inquiéter concernant les consignes sanitaires à respecter et ce que les fédérations de tennis vont décréter pour leurs tournois. Et Murray interpelle notamment l’UTSA, la Fédération américaine de Tennis à ce sujet…

« Les choses peuvent changer »