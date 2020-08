Tennis

Tennis : Coronavirus, reprise... Cette nouvelle annonce de taille sur l'US Open

Publié le 1 août 2020 à 12h35 par A.D. mis à jour le 1 août 2020 à 12h36

Alors que les activités sportives reprennent peu à peu, l'US Open devrait se tenir le 31 aout à huis clos. L'organisation américaine a fait une nouvelle annonce rassurante sur la tenue du Grand Chelem.

Alors que le coronavirus a provoqué de sérieux dégâts, le monde sportif s'est mis en pause pendant de longues semaines. Pour la reprise des activités tennistiques, l'US Open devrait être le premier Grand Chelem à avoir lieu. Prévue pour le 31 aout, la compétition américaine devrait être organisée à huis clos pour respecter les mesures sanitaires. Via un communiqué, l'organisation de l'US Open a affirmé son intention de ne pas annuler le tournoi et de mettre tout en oeuvre pour garantir la sécurité de tous.

«Nos efforts pour assurer la santé restent sur la bonne voie »