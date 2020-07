Tennis

Tennis : US Open, boycott... Andy Murray fait passer un message fort !

Publié le 31 juillet 2020 à 17h35 par A.D.

Blessé pendant de longs mois, Andy Murray se prépare pour être au top à l'US Open. Alors que certains joueurs pourraient faire l'impasse sur le Grand Chelem américain à cause du contexte sanitaire, le Britannique a expliqué qu'il les comprenaient.

Peu épargné par les pépins physiques, Andy Murray a manqué plusieurs mois de compétition. Alors que les activités sportives ont été suspendues de longues semaines à cause du coronavirus, le Britannique se prépare pour faire forte impression à l'US Open. « Il y a trois ou quatre semaines, j'étais assez sceptique. Mais ma perception des choses a changé et maintenant je m'entraîne vraiment pour être prêt pour l'US Open. Mentalement, je suis focalisé là-dessus, même si j'ai toujours quelques appréhensions » , avait-il déclaré il y a plusieurs jours. Alors que certains de ses pairs pourraient boycotter la compétition à cause du contexte sanitaire, Andy Murray leur a adressé un message lors d'un entretien accordé à Metro .

«S'ils ne se sentent pas à l'aise, c'est tout à fait compréhensible»