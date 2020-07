Tennis

Tennis : La clé du succès de Federer, Nadal et Djokovic dévoilée !

Publié le 31 juillet 2020 à 13h35 par A.D. mis à jour le 31 juillet 2020 à 13h39

Depuis de longues années, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic dominent la planète tennis. Michael Berrer, ancien joueur et préparateur mental actuellement, a dévoilé la recette miracle du Big 3 pour rester au top.

Ces dernières années, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont tout raflé sur leur passage. Et malgré leur âge avancé, les membres du Big 3 ne semblent pas faiblir. Comme si, à l'instar du vin, ils se bonifiaient avec les années. Lors d'un entretien accordé à Tennis Magazin , Michael Berrer s'est prononcé sur l'évolution de Roger Federer (38 ans), Rafael Nadal (34 ans) et Novak Djokovic (33 ans). L'ancien joueur et actuel préparateur mental a expliqué comment les trois as du tennis parviennent à maintenir leur plus haut niveau depuis tant d'années.

«Ils se remettent continuellement en question, c’est leur plus grande force»