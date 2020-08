Tennis

Tennis : Djokovic s’interroge toujours pour l'US Open

Publié le 5 août 2020 à 22h35 par La rédaction

A quelques semaines de la compétition, Novak Djokovic est toujours incertain pour l'US Open.

Prévu du 31 août au 13 septembre, l’US Open se déroulera-t-il sans Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic ? Si les forfaits de l’espagnol et du suisse sont déjà confirmés, le numéro 1 mondial n’a pas encore pris sa décision. Le serbe a déjà confirmé qu’il ne participerait pas au tournoi de Washington, mais qu’il serait probablement à Roland Garros ainsi qu’aux tournois de Madrid et Rome. Djokovic serait toutefois tenté de participer à l’US Open afin de possiblement remporter son dix-neuvième Grand Chelem, qui lui permettrait de revenir à hauteur de Rafael Nadal et de se rapprocher de Roger Federer (vingt Grand Chelem).

Une décision dans les prochains jours