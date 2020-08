Tennis

Tennis : Blessures, succès… Un médecin tire son chapeau à Rafael Nadal !

Publié le 5 août 2020 à 16h35 par La rédaction

Régulièrement gêné par des blessures au début de sa carrière, Rafael Nadal n’a rien lâché, et a fini par devenir la légende du tennis que l’on connaît aujourd’hui. Et les médecins ne lui prédisaient pourtant pas une bonne carrière…

La carrière de Rafael Nadal n’a pas toujours été simple. Régulièrement gêné par des blessures, l’Espagnol a parfois disputé des tournois entiers en étant blessé, montrant au monde entier sa force mentale dans les moments difficiles. Aujourd’hui devenu une véritable légende de ce sport, Nadal a fait mentir un bon nombre de médecins, qui affirmaient à l’époque que ce dernier ne ferait pas une grande carrière dans ce sport…

« Il a une grande force mentale »