Tennis

Tennis : Rafael Nadal vole au secours de Novak Djokovic

Publié le 7 août 2020 à 12h35 par A.D.

Touché par le coronavirus, Novak Djokovic a dû mettre fin à l'Adria Tour avant la finale. Alors que l'ogre serbe n'a pas été épargné par les critiques, Rafael Nadal s'est mué en avocat de la défense.

Pour retrouver le gout de la compétition, Novak Djokovic a organisé l'Adria Tour à Zadar. Toutefois, le tournoi ne s'est pas du tout passé comme prévu. Diagnostique positif au coronavirus, comme d'autres participants, Novak Djokovic a été contraint de stopper la compétition avant la finale. Dans les jours qui ont suivis, Novak Djokovic a été sous le feu des critiques. Interrogé sur le sujet, Rafael Nadal a tenu à apporter son soutien au numéro un mondial.

«Les erreurs sont normales, il faut simplement tirer les leçons»