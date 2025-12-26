Soirée et grosse fête : La révélation inattendue sur Kylian Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ancien président de l’AS Monaco, où Kylian Mbappé a débuté sa carrière, Vadim Vasilyev a dévoilé une anecdote illustrant le sérieux de l’international français, qui a pris Cristiano Ronaldo pour modèle durant sa jeunesse. À cette époque, le capitaine des Bleus avait refusé de suivre ses coéquipiers pour faire la fête.

Fan de Cristiano Ronaldo durant son enfance, Kylian Mbappé a égalé un record XXL de son idole en cette année 2025 en inscrivant 59 buts avec le Real Madrid, soit autant que Cristiano Ronaldo en 2013. Le Portugais a toujours été une source d’inspiration pour l’ancienne star du PSG, sur le terrain mais également en dehors.

« Il s'entraînait comme un fou » Alors que CR7 est réputé pour être un modèle de professionnalisme, Kylian Mbappé a suivi les traces de son idole dès sa jeunesse comme l’a dévoilé Vadim Vasilyev dans un entretien accordé à gianlucadimarzio.com. « C'est un joueur de haut niveau, un compétiteur né : dès son plus jeune âge, il voulait toujours être titulaire et s'entraînait comme un fou », confie l’ancien président de l’AS Monaco.