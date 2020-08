Tennis

Tennis : Novak Djokovic en dit plus sur son gros projet !

Publié le 30 août 2020 à 14h35 par B.C.

Vainqueur du Masters de Cincinnati ce samedi, Novak Djokovic s'est prononcé sur son projet de nouvelle association de joueurs, qui ne fait pas l'unanimité.

Malgré une prestation insuffisante dans le premier set, Novak Djokovic est parvenu à renverser la situation lors de la finale du Masters de Cincinnati en l'emportant contre Milos Raonic (1-6, 6-3, 6-4), une victoire qui permet au Serbe de rester invaincu en 2020 en 23 rencontres. Mais il n'y a pas que sur les courts que Djokovic s'est fait remarquer cette semaine. Le numéro 1 mondial a en effet démissionné de son poste de président du Conseil des joueurs de l'ATP afin de porter le projet d'une nouvelle association de joueurs (PTAP) aux côtés de Vasek Pospisil, et celle-ci ne fait pas l'unanimité comme en attestent les tweets de Rafael Nadal et Roger Federer ces dernières heures. A l'issue de son match contre Raonic, Djokovic en a dit plus sur ses plans.

« Un projet de plus de vingt ans »