Tennis

Tennis : Djokovic, Cincinnati... Raonic évoque sa finale !

Publié le 29 août 2020 à 13h35 par La rédaction

Le tournoi de Cincinnati 2020 sera marqué par le retour de Milos Raonic au premier plan. En difficulté ces dernières années, le Canadien affrontera Novak Djokovic en finale. Et il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Après avoir sorti le Grec Stefanos Tsitsipas (7-6, 6-3), Milos Raonic atteint la finale d’un Masters 1000 pour la première fois depuis 4 ans. Mais pour aller au bout et décrocher le titre, Raonic devra venir à bout du numéro 1 mondial, Novak Djokovic, contre qui il n’a encore jamais gagné.

Raonic gonflé à bloc