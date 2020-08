Tennis

Tennis : L'aveu de Djokovic après sa victoire difficile à Cincinnati !

Publié le 29 août 2020 à 9h35 par B.C.

Toujours invaincu en 2020, Novak Djokovic est difficilement venu à bout de Roberto Bautista Agut. Le Serbe s'est d'ailleurs montré réaliste à l'issue de la rencontre.

Novak Djokovic se demande encore comment il a fait pour se qualifier pour la finale du Masters de Cincinnati. Après plus de trois heures de jeu, le Serbe est venu à bout de Roberto Bautista Agut après une fin de match renversante (4-6, 6-4, 7-6). Djokovic enchaîne là une 22e victoire de suite et retrouvera ce samedi Milos Raonic, tombeur de Stefanos Tsitsipas. Malgré cette victoire, le numéro 1 mondial reconnaît de grandes difficultés pour décrocher cette victoire.

« Je ne sais pas comment j’ai pu être victorieux »