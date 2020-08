Tennis

Tennis : Cet énorme constat sur Andy Murray avant l’US Open !

Publié le 28 août 2020 à 14h35 par La rédaction

Trop régulièrement gêné par des blessures, Andy Murray pourra finalement disputer l’US Open, contrairement à Roger Federer, qui a dû jeter l’éponge à cause de sa blessure. Et pour Boris Becker, c’est une bonne nouvelle que le Britannique soit en bonne forme…

Cet US Open promet d’être très particulier. Sans public, les joueurs devront s’affronter dans le respect très strict du protocole sanitaire suite à la pandémie de Covid-19. Plusieurs joueurs, comme Nick Kyrgios ou encore Rafael Nadal, ont choisi de ne pas aller disputer le tournoi aux Etats-Unis cette année, tout comme Roger Federer, qui lui a dû abandonner à cause de sa blessure. Cependant, Andy Murray sera bien présent, lui qui a pendant longtemps été gêné par des blessures. Et pour Boris Becker, les amateurs de Tennis devraient se réjouir de la présence du Britannique au tournoi…

« Il est toujours un joueur de classe mondiale »