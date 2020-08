Tennis

Tennis : Roger Federer dévoile le secret le plus important sur sa carrière !

Publié le 26 août 2020 à 17h35 par La rédaction

Alors qu’il a annoncé qu’il ne participerait pas à l’US Open, Roger Federer est revenu sur ce qu’il juge le plus important lorsqu’il joue au tennis.

L’échec ne fait pas peur à Roger Federer. Blessé, ce dernier a affirmé qu’il ne participerait pas à l’US Open, tandis que Rafael Nadal ou encore Nick Kyrgios ont affirmé qu’ils ne souhaitaient pas faire le voyage jusqu’aux Etats-Unis en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Un échec pour le Suisse, qui affirme cependant que l’échec a été très important pour sa carrière…

« Vous devez être à l’aise avec l’échec »