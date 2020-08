Tennis

Tennis : Cette annonce forte sur l’absence de Nadal et de Federer à l’US Open !

Publié le 25 août 2020 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 25 août 2020 à 21h38

Face à l’absence de Rafael Nadal et de Roger Federer, Daniil Medvedev, numéro 5 mondial a affiché son optimisme sur l’absence de deux des trois membres du BIG 3.

L’US Open arrive à grands pas et il risque de réserver de nombreuses surprises. Maintenu par les organisateurs, le Grand Chelem va opérer le retour du tennis dans une période encore marquée par la présence du Covid-19 dans le monde mais aussi au sein des États-Unis. Des risques qui ont découragé de nombreux joueurs professionnels d'y participer à l’image de deux des trois membres du BIG 3 à savoir Rafael Nadal et Roger Federer. À l’instar des deux stars, Novak Djokovic s’y rendra malgré les nombreuses critiques à son égard depuis l’épisode de l’Adria Tour. Une vague de critique qui ne semble pas perturber le Serbe qui a vu Daniil Medvedev, numéro 5 mondial,lui rendre un hommage tout en évoquant les absences de Federer et de Nadal à l’US Open…

« Cela donne une plus grande chance à tout le monde »