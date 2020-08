Tennis

Tennis : Dominic Thiem monte au créneau pour l’US Open !

Publié le 23 août 2020 à 18h35 par La rédaction

A quelques jours du début de l'US Open, Dominic Thiem est revenu en conférence de presse sur l'importance du tournoi et le mérite qu'aura le futur vainqueur.

Alors que Rafael Nadal et Roger Federer ont déclaré forfait pour l’US Open, les critiques concernant le mérite du futur vainqueur commençaient à pleuvoir, notamment sur Novak Djokovic, accusé d’avoir pris la décision tardive de participer en raison de la faible concurrence. Dominic Thiem qui a été l’un des premiers à confirmer sa présence et qui s’entraîne dans la bulle depuis près d’un mois, a tenu à défendre cette édition de l’US Open malgré ces spécificités.

« Le gagnant d’un Grand Chelem reste un vainqueur de Grand Chelem, quelles que soient les circonstances »