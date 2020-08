Tennis

Tennis : Un US Open au rabais à cause de Nadal et Federer ? La réponse de Djokovic

Publié le 22 août 2020 à 19h35 par La rédaction

Présent à New York pour disputer notamment l’US Open, Novak Djokovic est revenu sur les absences de Rafael Nadal et de Roger Federer.

Le deuxième Grand Chelem de la saison tennistique débutera le 31 août prochain. Organisé à New York, l’US Open aura lieu à huis clos et sans plusieurs cadors du circuit. Blessé au genou droit, Roger Federer ne disputera aucun tournoi cette saison. D’autres joueurs à l’instar de Rafael Nadal, Nick Kyrgios ou encore Stan Wawrinka ont déclaré forfait en raison de la situation sanitaire. Numéro un mondial, Novak Djokovic a, lui, annoncé sa participation à l’US Open et espère remporter un quatrième titre à Flushing Meadows.

« L’US Open doit être considéré comme un vrai tournoi du Grand Chelem »