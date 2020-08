Tennis

Tennis : Ce constat lourd de sens sur le niveau du Big 3 !

Publié le 21 août 2020 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 21 août 2020 à 20h38

Depuis plusieurs années, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont au sommet de leur art et du tennis mondial. Et Leander Paes, ancien du circuit ATP, a dressé un constat clair sur le niveau du Big 3…

Depuis près d’une dizaine d’années, Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal se partagent la tête du circuit ATP et du tennis mondial. Affichant un niveau affolant depuis plusieurs saisons, ils ne cessent d’épater, certains pour leur longévité, d’autres tout simplement pour leur niveau. Et Leander Paes, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de double au monde, a dressé un constat énorme sur le niveau du Big 3…

« J’ai forcément énormément de respect pour ces champions hors norme »