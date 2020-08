Tennis

Tennis : Quand Bartoli compare Roger Federer et Novak Djokovic !

Publié le 15 août 2020 à 16h35 par A.D.

Alors que Roger Federer dispose d'une plus belle cote de popularité auprès des médias que Novak Djokovic, Marion Bartoli a pris position sur la question.

Depuis de longues années, Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal écrasent tout sur leur passage. En particulier, les membres du Big 3 raflent surtout tous les tournois du Grand Chelem. Toutefois, ils ne disposent pas du même traitement médiatique et il y a notamment un énorme décalage sur ce point entre Roger Federer et Novak Djokovic. Interrogé sur le sujet dans le podcast Tennis Majors , Marion Bartoli a jugé qu'il n'y avait pas de réelle différence entre le maitre à jouer suisse et l'ogre serbe.

«Je ne pense pas que Roger soit particulièrement protégé»