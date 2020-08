Tennis

Tennis : Nadal, Federer… Djokovic se défend sur sa participation à l’US Open !

Publié le 22 août 2020 à 9h35 par La rédaction

Accusé par certains de participer à l’US Open en raison de l’absence de Roger Federer et Rafael Nadal, Novak Djokovic a tenu à se défendre vis-à-vis de ces accusations.

Le 31 août, l’US Open commencera, mais le Grand Chelem américain présente encore de nombreuses interrogations, notamment à propos de sa crédibilité sportive car de nombreux joueurs ont refusé de se rendre aux États-Unis par rapport à la question du Covid-19. Rafael Nadal, Roger Federer ou encore Nick Kyrgios ne seront pas présents. Face à ce constat, certains ont accusé Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, qui sera lui bien à l'US Open, d’avoir profité de l’absence de deux des trois membres du Big 3 pour faciliter ses chances de gagner ce tournoi du Grand Chelem. De quoi faire réagir le principal intéressé.

« J’avais déjà décidé de venir il y a plusieurs mois »