Tennis : Roger Federer revient sur le début de sa carrière !

Publié le 27 août 2020 à 16h35 par La rédaction

Alors qu’il ne participera pas à l’US Open en raison de sa blessure, Roger Federer prend du temps pour lui afin de se recentrer. Et il est revenu sur le début de sa carrière…

Roger Federer prend du temps pour lui. Le Suisse a subi une arthroscopie au genou droit, et a donc dû déclarer forfait pour l’US Open. Rafael Nadal a quant à lui annoncé qu’en raison de la pandémie, il n’irait pas aux Etats-Unis, faisant de Novak Djokovic le seul joueur du Big 3 présent au tournoi. Federer prend donc du temps pour lui, et ce dernier en a profité pour revenir sur le début de sa carrière…

« Tout a commencé très tôt »