Tennis

Tennis : Le constat accablant de Dominic Thiem !

Publié le 27 août 2020 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 27 août 2020 à 21h40

Dominic Thiem n’a pas fait long feu dans le tournoi de Cincinnati en sortant dès son premier match. L’Autrichien n’a pas du tout apprécié sa prestation lors de ce 16e de finale.

Retour raté pour Dominic Thiem dans le premier tournoi officiel post-confinement. L’actuel numéro 3 mondial a surpris tout le monde en sortant dès les 16èmes de finale du tournoi de Cincinnati face à Filip Krajinovic (6-2, 6-1). En plus de la défaite, le score reflète un match à sens unique où Thiem aura eu bien du mal à mettre en difficulté son adversaire.

« Un match horrible »