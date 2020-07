Tennis

Tennis : Tsonga dévoile le nom de ses idoles de jeunesse

Publié le 4 juillet 2020 à 10h35 par A.D.

Avant de faire du tennis sa profession, Jo-Wilfried Tsonga avait plusieurs idoles dans sa jeunesse. Comme il l'a avoué, le Français appréciait les joueurs charismatiques, à l'instar de Patrick Rafter et Marcelos Rios.

Lors de sa jeunesse, Jo-Wilfried Tsonga ne pouvait pas suivre le tennis comme aujourd'hui. Le Français devait se contenter de la Coupe Davis, de Roland-Garros ou encore de Bercy pour voir des matchs à la télévision. Malgré tout, Jo-Wilfried Tsonga est tout de même parvenu à voir à l'oeuvre certaines de ses idoles. Comme il l'a lui-même confié, le Manceau était un grand fan de Patrick Rafter et de Marcelos Rios.

«J'aimais bien Patrick Rafter et Marcelo Rios»