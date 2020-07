Tennis

Tennis : Tsonga livre un message fort sur le racisme

Publié le 1 juillet 2020 à 12h35 par B.C.

Alors que des inscriptions racistes ont été écrites sur les portraits de certains sportifs devant l'Insap, Jo-Wilfried Tsonga a envoyé un message d'apaisement dans des propos accordés à l'AFP.

Suite au décès de George Floyd aux États-Unis, de nombreux sportifs se sont associés pour lutter contre le racisme. Malheureusement, cela n'a pas suffi à empêcher l'inscription de tags racistes sur les photos d'athlètes devant l' Insep . Teddy Riner et Dimitri Bascou ont notamment été pris pour cible. Interrogé sur le sujet, Jo-Wilfried Tsonga a tenu à envoyer un message d'apaisement.

« Je ne suis ni noir ni blanc. Je suis Jo-Wilfried et ça suffit »