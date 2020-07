Tennis

Tennis : La sortie forte de Yannick Noah sur le racisme...

Publié le 3 juillet 2020 à 19h35 par La rédaction

Ancien joueur de tennis vainqueur notamment de Roland Garros, Yannick Noah est revenu sur le racisme qu’il a vécu dans sa carrière à travers une anecdote.

Après l’assassinat de Georges Floyd par des policiers américains, Yannick Noah fait partie des nombreuses personnalités issues du monde du sport à s’être indigné contre l’acte raciste subit par un citoyen afro-américain. De passage dans le podcast Génération Do It Yourself , de Matthieu Stéfani, l’ancien vainqueur de Roland Garros ému par l’expansion du mouvement Black Lives Matter a évoqué la question du racisme. Le Français est revenu sur une anecdote personnelle vécue à Johannesburg en 1978.

Yannick Noah raconte l’ambiance d’un match pendant l’apartheid