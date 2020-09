Tennis

Tennis : Ce gros constat de Djokovic sur Nadal !

Publié le 15 septembre 2020 à 20h35 par Th.B.

Alors que le tournoi de Rome a débuté ces derniers jours, le grand favori au sacre final n’est autre que Rafael Nadal selon Novak Djokovic, numéro 1 au classement ATP.

La saison de terre battue est le moment de Rafael Nadal chaque année. À cause du Covid-19 et de la suspension des compétitions, cette période a été reportée et se déroule en ce moment même au Masters 1000 de Rome. Pourtant numéro 1 mondial, Novak Djokovic a assuré que le grand prétendant à ce titre était Rafael Nadal, qui en plus d’être sur sa surface de prédilection, dispose d’un autre avantage de taille.

« Nadal mérite une discussion à part «