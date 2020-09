Tennis

Tennis : Rafael Nadal s'enflamme pour son retour !

Publié le 15 septembre 2020 à 10h35 par La rédaction

Absent de la tournée américaine et de l'US Open, Rafael Nadal est de retour à Rome. L'Espagnol foulera un court pour la première depuis sa finale gagnée à Acapulco en février dernier. La fin d'une longue attente.

Le Roi de la terre battue est de retour. Sans surprise, Rafael Nadal effectue sa reprise sur ocre. Le numéro 2 mondial n'avait pas souhaité participer à la tournée américaine et défendre son titre à l'US Open. Double tenant du titre, le Majorquin visera un dixième succès sur les terres romaines pour son retour. Mais son parcours commencera par un match difficile face à Pablo Carreno-Busta, tout juste demi-finaliste de l'US Open.

« Pour être à 100 %, il faut jouer des matches »