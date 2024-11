Mercato - PSG : Avant de partir, il dévoile son grand projet !

Thomas Bourseau

Le PSG est toujours en lice pour décrocher son ticket concernant la phase à élimination directe de la Ligue des champions bien qu’il ne se trouve pas dans une situation idéale. Fabian Ruiz semble d’ailleurs ne pas vouloir partir du PSG avant de remporter la C1.

Fabian Ruiz (28 ans) a débarqué au PSG à l’été 2022 en provenance du Napoli. Moment où celui qui est devenu champion d’Europe avec l’Espagne a signé un contrat de cinq saisons. Brillant avec La Roja pendant l’Euro cet été, Ruiz n’affiche pas la même facilité et le même niveau avec le Paris Saint-Germain depuis le coup d’envoi de la saison.

«Les titres et les trophées viendront alors naturellement»

Si bien qu’il est question d’un éventuel départ loin du PSG que ce soit lors du mercato hivernal, mais plus probablement l’été prochain. Qu’en pense le principal intéressé ? A l’occasion d’une interview livrée à Sport BILD, Fabian Ruiz s’est confié sur son souhait de continuer de rafler des trophées à Paris.

« Je n'aime pas me fixer d'objectifs à long terme. Pour moi, il s'agit de jouer tous les jours au plus haut niveau possible - les titres et les trophées viendront alors naturellement ».

«Gagner la Ligue moi des champions avec le PSG»

D’ailleurs, Fabian Ruiz rêve de soulever la Ligue des champions en tant que joueur du PSG. « Mais ce n'est un secret pour personne, gagner la Ligue moi des champions avec le PSG et le titre de champion du monde avec l'Espagne serait pour un rêve d'enfant absolu ».