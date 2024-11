Vinicius Jr : Le boss du Real Madrid se fait recadrer !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Lors de l’assemblée des socios du Real Madrid dimanche dernier, Florentino Pérez a de nouveau évoqué le Ballon d’Or 2024, qui selon lui aurait dû revenir à Vinicius Jr et non à Rodri. Le président de la Casa Blanca a notamment remis en question le vote de certains journalistes « que personne ne connaît ». Des propos auxquels a répondu le journaliste namibien Sheefeni Nicodemus.

Quelques semaines plus tard, la pilule a toujours du mal à passer pour Florentino Pérez. Alors qu’avait lieu l’assemblée des socios du club dimanche dernier, le président du Real Madrid a encore une fois parlé du Ballon d’Or 2024 et l’injustice, selon lui, dont a été victime Vinicius Jr : « Nous sommes fiers d’un joueur comme Vinicius. Pour beaucoup, c’est le meilleur joueur du monde (applaudissements). Cher Vini, je veux que tu saches que le peuple madrilène est fier de toi, de tout ce que tu as dû endurer à de nombreuses reprises, injustement. Tout cela a fait de toi le joueur que tu es. »

« Il ne s'agit là que des paroles d'une personne frustrée comme M.Pérez »

« Il y a des journalistes que personne ne connaît et qui se sont inscrits pour voter cette année, sans les votes des journalistes de ces pays comme l'Ouganda, la Namibie, l'Albanie et la Finlande, Vinicius aurait gagné ce Ballon d'Or », a regretté Florentino Pérez. Invité dans l’émission El Larguero de la Cadena SER, Sheefeni Nicodemus, journaliste namibien, a répondu aux propos du président du Real Madrid : « Au fond, je soupçonne qu'il ne s'agit là que des paroles d'une personne frustrée comme M.Pérez. »

« Il pense que les habitants de mon pays et des autres pays mentionnés n'ont pas un vote significatif parce que nous sommes des gens inférieurs »

« Je veux dire qu'il pense que les habitants de mon pays et des autres pays mentionnés n'ont pas un vote significatif parce que nous sommes des gens inférieurs », a ajouté Sheefeni Nicodemus. « Je voudrais juste savoir, si j'étais d'une des meilleures nations de football et que je n'étais pas d'accord avec son opinion, quel serait son argument. »