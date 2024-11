Mercato - OM : Le départ qui a tout changé pour Guendouzi

Arnaud De Kanel

L’été 2022 a marqué un tournant inattendu pour l'OM. Alors que le club préparait son mercato estival, Jorge Sampaoli, alors à la tête de l’équipe, a choisi de quitter son poste d’entraîneur. Une décision fracassante qui a laissé le vestiaire en émoi, tant l’Argentin était respecté et aimé par ses joueurs. Parmi les réactions les plus marquantes, celle de Mattéo Guendouzi a témoigné de l’impact de ce départ.

Après un an et demi à la tête de l'OM, Jorge Sampaoli avait surpris tout le monde en quittant son poste. En cause : un désaccord profond avec la direction du club sur le plan de recrutement. Le fossé entre les ambitions de l’entraîneur argentin et les choix des dirigeants s’était avéré impossible à combler, entraînant une décision aussi soudaine que radicale. Dans le vestiaire, c’est la stupeur qui a dominé. Les joueurs, qui s’étaient préparés à entamer une nouvelle saison sous ses ordres, ont été pris de court. Parmi eux, Mattéo Guendouzi, un des cadres de l’équipe, avait particulièrement mal vécu ce départ inattendu qui a eu des conséquences terribles sur la suite de son aventure marseillaise.

«J’ai rapidement senti qu’on aurait une belle relation»

« Quand je suis arrivé, ça a connecté très vite. J’ai rapidement senti qu’on aurait une belle relation. Déjà, parce que sa philosophie de jeu correspond à la façon dont je vois le foot. Je savais que ça allait me correspondre, que j’allais prendre du plaisir. J’ai aussi vite adhéré à l’homme, qui est toujours derrière ses joueurs, qui essaie toujours de tirer le maximum d’eux, et honnêtement, en tant que joueur, tu as envie que ça fonctionne avec lui, car il met tous les ingrédients pour », a déclaré l'ancien joueur de l'OM pour So Foot, avant d'évoquer le déchirement lié au départ de Sampaoli.

«Ça m’a fait vraiment très mal»

« Sampaoli ? Une rencontre exceptionnelle, et ça m’a fait vraiment très mal qu’il s’en aille en fin de saison. C’était très, très, très, très fort. Et le marqueur, on y revient, c’est que tu peux demander à tous les joueurs présents dans l’effectif cette saison-là, tout le monde a pris du plaisir. Sampaoli te donne envie de croire à sa philosophie, à sa vision du foot, et il avait aussi, je pense, les pièces parfaites pour y répondre », a ajouté Mattéo Guendouzi.