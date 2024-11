Mercato - OM : Un grand nom annonce son retour !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Âgé de 37 ans, Dimitri Payet est plus proche du début que de la fin de sa carrière. Et le milieu de terrain sait déjà de quoi sera fait son avenir. Comme indiqué au cours d'un entretien, le joueur devrait retourner à Marseille. Un projet de reconversion l'attend à l'OM, mais le rôle reste encore à définir.

Aujourd’hui à Vasco de Gama, Dimitri Payet a accordé un long entretien à la Chaîne L’Equipe. Le joueur de 37 ans est revenu sur sa dernière saison à l’OM au cours de laquelle il était cantonné au banc des remplaçants. « C’est très clair, ma dernière saison était difficile personnellement. Mon premier choix était de jouer, mais un capitaine doit penser aux autres, c’est ce que j’ai fait. C’était un rôle différent, mais j’ai pris autant de plaisir car l’objectif était que l’OM gagne » a confié Payet.

Transferts - OM : C’est confirmé pour un attaquant international français ! https://t.co/qOHvuBwLc7 pic.twitter.com/ngsyRARFsO — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Longoria avait vendu la mèche

C’est donc dans la peau d’un leader en perte de vitesse que Dimitri Payet a quitté l’OM, alors qu’il souhaitait honorer son contrat jusqu’au bout. Le joueur a été poussé vers la sortie par Pablo Longoria, qui avait, néanmoins, teasé un retour du Réunionnais. « Dimitri, tu es une part très importante de ce club, tu as inspiré de nombreux supporters. On a partagé de bons moments, mais même dans les moments de difficulté, tu as aidé le club. Si je dois te définir en deux mots, je dirais génie et talent. Ce n’est pas un adieu, c’est un ‘à plus tard’. Les portes du club te seront toujours ouvertes. Je tiens à te souhaiter le meilleur pour la prochaine étape de ta carrière. L’OM, c’est ta demeure, ton foyer » avait déclaré le président de l’OM au cours d’une conférence de presse d’adieux.

« C’est signé, je veux être utile »

Et Longoria compte bien honorer sa promesse si l’on croit Dimitri Payet. Lié à sa formation jusqu’en juin prochain, l’ancien international français a confirmé qu’il ferait son retour à l’OM, une fois sa carrière terminée, dans un rôle qui reste encore à définir. « C’est très clair, il y aura un retour au club, après on parlera des détails. C’est signé, je veux être utile » a-t-il annoncé.