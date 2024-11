Mercato : Un deal à 40M€ offert pour plomber le PSG ?

Axel Cornic

Star du Napoli et de la sélection géorgienne, Khvicha Kvaratskhelia a été l’un des grands objectifs du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, qui n’a toutefois pas réussi à décrocher son transfert. Et ça pourrait devenir de plus en plus compliqué, puisque d’autres gros clubs européens auraient décidé de rentrer dans la danse pour l’ailier de 23 ans.

Il aurait pu être le successeur de Kylian Mbappé. Les premières semaines d’été nous ont offert un gros feuilleton de mercato au PSG, avec la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia. Finalement, le Napoli a refusé toutes les offres parisiennes et tente depuis de convaincre son joueur de prolonger, sans grand succès.

Khvicha Kvaratskhelia n’a toujours pas prolongé

Car selon la presse italienne, les négociations entre le Napoli et le clan Kvaratskhelia n’avanceraient plus depuis plusieurs mois ! Le Géorgien, qui gagne actuellement un peu moins de 2M€ par an, réclamerait au moins 8M€ pour signer un nouveau contrat. Trop pour le club italien, qui ne lui offrirait que 6M€ par an, bonus inclus.

Manchester United passe à l’action

Un nouveau front se serait ouvert récemment, puisque Mediaset annonce que Manchester United serait passé à l’action. Les Red Devils auraient proposé un contrat de cinq ans avec un salaire de 8M€ par an à Khvicha Kvaratskhelia, sans compter les primes et les bonus. Une belle offre, mais qui reste moins que ce que lui aurait proposé le PSG cet été, avec un salaire de 10M€ par an.