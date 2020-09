Tennis

Tennis : Quand Rafael Nadal est interpellé par son prochain adversaire...

Publié le 19 septembre 2020 à 16h35 par A.D.

Ce samedi soir, Diego Schwartzman aura la lourde tâche de se frotter à Rafael Nadal en quart de finale à Rome. Avant de défier le deuxième meilleur joueur mondial, l'Argentin a annoncé la couleur.

Qualifié pour les quarts de finale à Rome, Diego Schwartzman va affronter Rafael Nadal ce samedi soir. L'Argentin devra donc livrer un énorme combat pour mériter sa place dans le dernier carré du tournoi. D'autant que Rafael Nadal s'est montré impitoyable lors des deux premiers tours (contre Pablo Carreno Busta et Dusan Lajovic). Et ce, alors qu'il vient tout juste de faire son retour sur les courts. Avant de faire face à Rafael Nadal, Diego Schwartzman a fait passer un message.

«J’ai hâte d’être face à Rafael Nadal»