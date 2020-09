Tennis

Tennis : Rafael Nadal expose ses doutes après son grand retour !

Publié le 19 septembre 2020 à 14h35 par A.D. mis à jour le 19 septembre 2020 à 15h10

Alors qu'il a fait son grand retour à Rome, Rafael Nadal n'a laissé aucune chance à Pablo Carreno Busta et à Dusan Lajovic. Avant de défier Diego Schwartzman, le Majorquin s'est livré sur ses sensations.

Rafael Nadal est de retour. Alors que le confinement est terminé depuis déjà plusieurs semaines, le Majorquin a décidé de faire son retour à Rome. Lors de ses deux premiers matchs, Rafael Nadal s'est imposé en patron en deux petits sets. Malgré tout, l'actuel numéro 2 mondial est loin d'être à 100% de ses capacités. Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Rafael Nadal a confié qu'il avait encore quelques doutes quant à sa condition physique.

«J’avais des doutes et j’ai encore des doutes, mais je me sens très bien»