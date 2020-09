Tennis

Tennis : Rafael Nadal satisfait après son grand retour !

Publié le 18 septembre 2020 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 18 septembre 2020 à 22h41

Depuis fin février, Rafael Nadal n'avait plus joué en compétition. D'Acapulco à Rome, le Majorquin reste sur terre battue. Et pour sa reprise en Italie, le numéro 2 mondial est satisfait de son niveau de jeu.

Rafael Nadal revient sur le circuit comme il l'avait quitté. En gagnant sur terre battue. La saison 2020 du taureau de Manacor s'est interrompue après son sacre à Acapulco en février dernier. Tenant du titre à l'US Open, le numéro 2 mondial n'était pas de la partie aux Etats-Unis. Alors le tournoi de Rome fait office de reprise pour le Majorquin. Nonuple champion sur l'ocre romaine, Nadal est revenu sur des rythmes très élevés. Comme à son habitude.

« Je ne peux pas du tout me plaindre »