Tennis

Tennis - ATP : Rafael Nadal fait l’éloge de Dominic Thiem

Publié le 18 septembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Récent vainqueur de l’US Open, Dominic Thiem a été félicité par Rafael Nadal, qui méritait amplement son titre selon lui.

En l’absence de Rafael Nadal et Roger Federer, tous deux forfaits, et de Novak Djokovic, disqualifié au quatrième tour, Dominic Thiem a remporté l’US Open face à Alexander Zverev en finale, malgré avoir été mené deux sets à zéro. Une consécration pour l’Autrichien de 27 ans, qui a ainsi remporté le premier grand chelem de sa carrière. De retour à la compétition pour le Masters de Rome, Rafael Nadal n’a pas tari d’éloge le joueur autrichien.

« Si quelqu'un méritait de remporter un grand titre, c'est bien lui »