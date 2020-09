Tennis

Tennis - ATP : Rafael Nadal s’exprime au sujet de la bulle !

Publié le 17 septembre 2020 à 12h35 par La rédaction mis à jour le 17 septembre 2020 à 12h36

De retour sur les courts six mois après son dernier match, Rafael Nadal s’est exprimé sur la bulle au Masters de Rome.

Six mois après son titre à Acapulco, Rafael Nadal était de retour sur les courts ce mercredi à l’occasion du deuxième tour du Masters de Rome. Absent de l’US Open, le numéro 2 mondial découvre ainsi la bulle dans laquelle les joueurs sont confinés durant toute la durée du tournoi. Des conditions particulières qui n’ont pas perturbé l’Espagnol, expéditif lors de son deuxième tour contre Pablo Carreno-Busta. Toutefois, le tenant du titre a avoué s’ennuyer en dehors des matchs.

Nadal s’ennuie dans la bulle