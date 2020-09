Tennis

Tennis : Le terrible constat de Benoit Paire face au coronavirus...

Publié le 24 septembre 2020 à 9h35 par B.C.

De nouveau testé positif au Covid-19, Benoit Paire n'a pas caché son exaspération face à la situation actuelle.

Le tennis n'échappe pas à la crise du coronavirus. Après une suspension de plusieurs mois, les compétitions reprennent, et l'US Open a notamment pu se dérouler. Désormais, tous les regards sont tournés sur la Porte d'Auteuil pour l'ouverture de Roland-Garros ce week-end. Mais coronavirus oblige, peu de spectateurs assisteront au Grand Chelem parisien. Alors que 20 000, puis 10 000 fans étaient initialement espérés, il pourrait n'y avoir que 1000 spectateurs sur tout le périmètre de Roland-Garros. Alors qu'il a de nouveau été testé positif au Covid-19 il y a quelques jours, après une première contamination avant l'US Open, Benoit Paire n'a pas caché exaspération face à la situation sanitaire actuelle.

« Tout le monde est fatigué, nerveux et inquiet. Pour moi, ce n'est pas du tennis »